長榮航空空服員去年6月發起罷工，桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣因放話要在機師餐點中「加料」，被長榮認定影響飛安解雇，郭狀告勞動部申請不當勞動裁決，今是最後一次開庭。由於郭近日接連於臉書上貼文、拍影片批評長榮，引起許多機師不滿且擔心她回鍋，連署表達不願再與她一起執勤，1周內已有150名機師簽字。

郭芷嫣遭長榮航空解雇後，認為自己的言行只是開玩笑，公司更透過解雇她來打壓空服員工會，於是向勞動部申請不當勞動裁決，今日是最後一次出庭。由於郭半年來相當低調，近日卻高調曝光，拍影片、寫千字文分享心情，更號召支持者到勞動部聲援，讓長榮員工私下議論紛紛。

有長榮機師不滿郭芷嫣動作頻頻，質疑她是試圖影響勞動部判決，日前發起連署，表明不願再與郭同機執勤，1周內有超過150名正、副機師簽字響應。

不願具名的機師指出，知道郭芷嫣的事情快要判決了，許多同事都希望有發聲機會，畢竟過去新聞媒體上一直是空服員工會的聲音，機師們也想表達擔憂。

該機師強調，大家都是勞工，認同勞工爭取勞權，但飛安這件事情不該拿來開玩笑，各行各業都有忌諱，什麼該說、什麼不該說，郭芷嫣入行近10年，也當到一個小主管了，不該有這樣的行為，被爆料後一開始還否認，事後又解釋是自己開玩笑，誠信受到質疑。

機師連署聲明如下：

嚴正譴責郭芷嫣職場霸凌，造成安疑慮之行徑

長榮航空前副事務長郭芷嫣因與同事的意見不合，揚言在反罷工機師的破中「加料」，並「電爆」中途落跑的空服員，此種對同事心存惡意，想藉職務之便伺機報復之行為，令人心生畏懼。我們在此表達嚴正講責的立場。

機師餐點的安排完全仰賴同事間的互信及其職業道德，若只要與空服員意見不合，每趙飛行的餐點都要擔憂可能被「加料」，會加重機師執行飛行任務時的心理負擔與不安，進而對飛航安全構成疑慮，更違論被加的料是否直接危害機師的健康與執勤時的身體機能。

然而郭芷嫣自事件爆發至今，對於當時被貼出照片，鎖定做為加料目標的機師，郭芷嫣從未表達任何歉意，在相關司法程序中，郭芷嫣竟然以「只是開玩笑」輕描淡寫，推卸責任。郭芷嫣的言論已對該名機師的人身安全構成威脅，郭芷嫣對此毫不在意，推卸責任的態度，都在在加深機師人身安全的疑慮與職場環境的不友善。我們無法接受一個態度輕忽，拿飛安開玩笑的空服員跟我們一起執動。

(中時 )