衛福部長陳時中今（21）日表示，對日本及韓國的旅遊疫情建議，「會很快」就提升到第二級警示等級。

根據疾管署官網顯示的旅遊疫情建議，目前我國將日本、韓國、泰國並列為「第一級注意（Watch）」，提醒民眾遵守當地一般預防措施。

至於新加坡則被列為旅遊「第二級警示（Alert）」地區，民眾赴當地須採取加強防護。而大陸、港澳地區被列為「第三級警告（Warning）」，建議避免至當地任何非必要旅遊。

立法院今天開議第一天，行政院長蘇貞昌赴立院院會作施政報告並備詢，民眾黨團總召賴香伶詢問，是否將提高日本及韓國的旅遊疫情建議，甚至考慮限縮航線、航點？

陳時中回答，目前日本發生多起社區群聚感染，韓國則出現醫院院內感染，我相信很快就會提升日本及韓國的旅遊疫情建議到第二級警示等級。但陳時中也說，但目前不考慮限縮航線、航點。

依據觀光局公布的「依疫情等級解約退費原則」，若是「第一級注意」的地區，將視為「旅客行前解約」，因此退費金額等於「旅遊費用」扣掉「行政規費」和「賠償旅行社損失」。

若是「第二級警示」地區，將視為「因為客觀風險解約」，退費金額等於「旅遊費用」扣掉「必要費用（含行政規費）」，而解約的一方要另外補償他方，最高不超過旅遊費用的5%。

若是「第三級警示」地區，將視為「有法定原因要解約」，退費金額等於「旅遊費用」扣掉「必要費用（含行政規費）」。

(工商 )