與 Android 系統對比，iOS 相對的封閉性既為平台帶來了更高的安全性，但也在開放性上較受質疑。此外，蘋果(Apple Inc.)作為 App Store 的平台提供者與維護者，同時也自行開發自家 App，並利用 App Store 主力推廣自家服務(例如 Apple Music)，一直以來也備受開發者爭議。如今，外媒報導，蘋果考慮從善如流，順應外界看法，在 iOS 系統中開放用戶自行決定將第三方應用程式作為預設軟體。如果成真，最新政策上的調整有機會在預期於 6 月舉辦的蘋果全球開發者大會(WWDC)中宣布。

財經外媒指出，蘋果正在考慮在 iOS 系統中更開放的支援第三方服務。根據當前蘋果的規定，開發者可以在 App Store 中提供代替的 Web 瀏覽器，但是必須基於 WebKit 的渲染引擎。而 App Store 當中也有不少開發者提供的電子郵件應用程式，但是如果要在 iOS 中利用快捷方式撰寫電子郵件，只能使用預設、內建的「郵件」(Mail)App。報導指出，蘋果目前考慮開放，讓使用者可以將其他第三方郵件或是瀏覽器作為預設選項，而不是只能選內建的 Safari 以及郵件App。

除了這兩方面外，據傳蘋果也考慮讓 HomePod 可以直接支援 Spotify。目前，若要透過 Siri 在 HomePod 上播放音樂，預設就是使用 Apple Music；若要使用 Spotify 等第三方串流音樂服務，則僅能透過 iOS、Mac 等裝置以 AirPlay 的方式，手動設定串流到 HomePod 播放，不能以 Siri 語音命令的方式執行。先前，Spotify 就曾因為這一點，向歐盟投訴蘋果。

報導引述業界人士的說法指出，如果蘋果真打算開放將第三方服務作為預設的功能，那麼他們最快有機會在 6 月份的 WWDC 當中，將此劃入 iOS 14 的新功能來發表。不過要留意的是，報導指出蘋果對此仍在考略中，還沒有作出最後決定。所以，有將第三方服務作為預設服務需求的果粉，雖不能高興的太早，但仍可抱持一點期待。

(中時電子報)