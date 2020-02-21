2020年東京奧運絕不會被新冠肺炎打敗！日本政府內閣官房長官菅義偉21日面會記者時重申，今夏的7月的奧運和8月的帕運一定會如期舉行。由於外界傳言與質疑聲不斷，日方堅定表達照常舉辦奧運的決心。

澳洲奧會也表示全力支持日本，「沒聽說有任何澳洲選手想要退出比賽」。主席柯提斯(John Coates)以上屆巴西里約奧運的茲卡病毒為例，雖然還是嚇跑了一些選手，整體來說里約奧運仍獲得成功。柯提斯說：「我們對日本的衛生機構有信心。」

茲卡病毒主要透過蚊子叮咬傳染，南半球的里約當時接近冬季，疫情因此趨緩。這次的新冠病毒是否能持續到北半球的夏天還待觀察。

澳洲上屆奧運就有人因茲卡病毒退出。高球名將戴伊(Jason Day)當時還說：「你們說茲卡病毒感染率很低，但我不想冒險。如果本屆奧運是在東京，我毫不考慮就出賽。」沒想到東京今年陷入新冠疫情危機，戴伊這次敢不敢去呢？

(中時電子報)