新冠肺炎疫情延燒，中部1名白牌計程車司機不幸染病過世，並傳染給4名親屬，外界憂心恐成防疫漏洞，基隆監理站指出，白牌車常以Line群組叫車，將擴大取締非法並通報下架群組，防疫期間最重可開罰50萬元，並吊銷牌照與駕照。

基隆監理站表示，加強公共運輸防疫，每人每周直接配售7片口罩給基隆市4200名登記職業駕駛，不過俗稱「白牌車」的自用車違規經營計程車客運業，常以電話預約、Line群組或社群網站叫車，不但衝擊合法計程車生意，也造成防疫漏洞。

基隆監理站也與計程車公會、個人合作社司機合作，加強取締基隆車站、基隆港遊客中心及市內各風景區等熱點違規攬客行為，一旦查獲將通報下架媒介Line群組，得吊扣司機牌照、駕照4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領。

監理站指出，個人違規營業載客除依規裁處外，倘若合法計程車行有「以合法掩護非法」情形，個人被查獲最高處50萬元罰鍰，法人部分最高處2500萬元，最重將予廢止營業執照，另檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，也將核發1至30萬元檢舉獎金。

監理站也呼籲，全民防疫一起來，合法計程車在主管機關指導下，都會依規定進行車內座椅清潔消毒等防疫工作，因此為維護乘客自身權益，保障旅運安全，請民眾搭乘合法小黃計程車，拒搭並檢舉違規載客白牌車。

(中時 )