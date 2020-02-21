2020新北燈會每日吸引滿滿賞燈人潮，適逢土地公聖誕將近特別於23日辦理「千人擲筊大賽」，逗陣幫土地公過生日，並與主燈「新北十景」烘爐地土地公相呼應。連續擲得最高聖筊前10名者，可把iPad Air、wifi掃地機器人、無限吸塵器、40吋LED液晶電視等大獎帶回家。

「千人擲筊大賽」由千人擲筊進行初賽，前100名連續擲出3個聖筊，取得「新北五鼠」「通關令箭」者，則進入第二階段百人決選賽，以連續聖筊數目排列名次，前10名可獲得板橋埔墘福德宮、中和南山福德宮、三重同仁宮贊助總值10萬元的iPad Air、wifi掃地機器人、無限吸塵器、40吋LED液晶電視等超級大獎。

此外，每位參賽者都可獲贈新北特別版「包公小提燈」，入圍前100名者還可把新北宗教文創品「獅子大開口」帶回家，讓參賽者有獎不完的好運氣，24日還有「擲筊送烘爐地發財金」系列活動。

民政局長柯慶忠表示，新北燈會精緻燈組無論日拍夜拍都精彩，每日吸引許多民眾到大都會公園賞花燈、喝咖啡、DIY，每個周末假日還有精彩表演，本週除有蘋果兒童劇團及安排樂團之夜帶來精彩演出。

民政局補充，民眾參加千人擲筊大賽時，除了試試手氣，各項防疫措施也不能鬆懈，提醒民眾勤洗手、戴口罩，主辦單位將為每位參賽者測量額溫，避免發燒不適的民眾參賽，也會在民眾接觸筊杯與參與活動期間，提供乾洗手與酒精充分清潔手部，讓所有人盡興擲筊、安心回家。

(中時 )