奇美博物館2020全新形象片《心願的起源》，回歸博物館成立的初心，找來小小許文龍拍攝他當年逛博物館的悸動。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

奇美實業今年邁向60周年，奇美博物館特別推出全新形象影片《心願的起源》，由奇美集團創辦人許文龍先生親自口述，闡述10歲那年遇見博物館的初心，搭配小小許文龍身影，橫跨80年終於圓夢，觸動人心，除了讓民眾理解奇美博物館存在的意義，也邀請大家來館共享美好藝術文化。

奇美博物館2020全新形象片《心願的起源》，回歸博物館成立的初心，讓民眾了解這裡不僅擁有豐富蒐藏與優美建築，背後創館理念更藏著令人感動的故事。

該形象片由藝術家兼導演楊士毅操刀，以4分50秒長度娓娓道來許創辦人的初衷與蒐藏概念，並細剪出「理念版、動物廳、兵器廳、藝術廳、樂器廳」等5支極短篇，建構出一系列完整的形象概念影片。

許創辦人想蓋博物館的心願，來自於童年日治時代的台南州立教育博物館，小學時期的許文龍生活貧苦，那座住家附近的博物館就是他的心靈寄託，而當時他所觀賞的標本，後來輾轉到了台南二中，並常年收藏於此。為了還原許文龍兒時場景，館方特別向台南二中申借場地進行拍攝，呈現許文龍兒時逛博物館的畫面。

拍攝團隊前往台南二中取景，並找來許創辦人母校「立人國小」棒球隊小朋友扮演小小許文龍，重建當時情境。畫面中，許創辦人侃侃而談10歲初心，搭配小小許文龍身影，格外令人動容。

奇美博物館表示，今年是奇美60週年，許創辦人從奇美成立至今，一直秉持分享理念，博物館是他老人家送給台灣社會的禮物，「每當你來這裡，走進的不只是一間博物館，也走進了一個人的心願裡。這個心願，直到你的到來才完整，因為與你分享，就是這個心願的起源。」

許文龍說，博物館是他種下的種子，期待更多孩子像當年的他一樣受到啟發，長大後回饋社會，形成一個善的循環。一樣受到啟發，長大後回饋社會，《心願的起源》形象片可上網觀覽。

(中時 )