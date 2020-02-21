新冠肺炎疫情影響，教育部規定高中以下學校開學日以配合新冠肺炎疫情延至為2月25日，而疫情衝擊，讓三貝德(8489)數位學習教材試用人數大幅攀升，農曆年前跟農曆年後申請的數量增加72％；不過，線上需求大增，線下實體補習班也是火熱，由於延後開學，學生擠向補習班，三貝德轉投資的亞洲教育(6764)也感受到學生報名人數的成長。

農曆年後因應疫情可能的發展，全國首度延後開學，在家進修的線上學習詢問度暴增。三貝德主要營運為銷售自行研發幼兒、小學、國中、高中的K-12數位學習內容產品，擁有豐沛的名師資源、技術資源、研發能量及完整的銷售系統，也讓線上學習教材「升學王」系列廣為知名，包括「升學王先修」(4-6年級)、「升學王國中」(7-9年級)及「升學王高中」(10-12年級)等。

每年12月到2月為線上數位學習教材的淡季，加上108年課綱去年下半年上路，學生、家長還在觀望，原本銷售動能不高。但今年因為肺炎疫情，無法上課又沒有參加補習班的學生，開始轉向線上數位學習教材，三貝德統計農曆年後半個月線上申請試用版的人數，較農曆年前半個月大幅成長72％，這些試用的學生都是潛在客戶，以過去試用轉向正式購買的比例超過20％，可望催生今年線上數位學習一波動能。

亞洲教育已經擁有超過20個教育體系，涵蓋K12（幼兒、小學、國中、高中）延伸至成人教育的完整教育服務鏈，為台灣第一個整合各年齡層實體補習教育服務的公司。這次的疫情讓學校開學延後，成為史上放最久的寒假，但擔心學生課業落後，補習班成為取代學校收納學生的地方，亞洲教育旗下補習班未受疫情影響，反而因此增加更多學生。不管是線上或線下學習，都在這波疫情中受惠。三貝德今天股價來到89.5元，漲幅一度達7％。

(時報資訊)