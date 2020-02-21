新北市1名劉姓男子（20歲）昨天（20日）凌晨，夥同黃姓男子（22歲）、羅姓男子（24歲）等人，聚集在蘆洲復興路巷內，遭蘆洲警方上前盤查，警方在劉男等人車上查獲3把刀械、1把空氣槍，他們向警方供稱，正前往士林談判債務糾紛，警方訊後依照《社會秩序維護法》裁處。

警方表示，昨日晚間蘆洲中興路巷內發現改裝汽車3輛、5輛機車聚集，準備上盤查，但劉男等人看到巡邏車閃燈就趕緊散開逃逸，警方立即通報線上警力攔截圍捕，果然在復興路與中興路口，發現劉男等人正在集結。

警方攔下其中2輛改裝車，並在黃男車上搜出長刀、短刀及一把斧頭刀，羅男身上更插著一把空氣手槍，警方當場將3人帶回派出所偵辦。

他們向警方供稱因為劉男在外面欠了3萬元，與債主約在士林要處理債務問題，劉男擔心寡不敵眾，才找人壯大聲勢，否認是想鬥毆尋仇，警方訊後依《社會秩序維護法》裁處。

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(中時電子報)