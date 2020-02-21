新北市長侯友宜今（21日）上午出席活動時表示，清明節台商要回來，以及學校要開學，要做好超前的佈署。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣至今（21日）止已出現24例確診個案，對此，新北市長侯友宜今（21日）上午出席活動時表示，清明節台商要回來，以及學校要開學，要做好超前的佈署，這不是單一個衛福部可以承擔的責任，必須要重新去思考跟定位。

侯友宜表示，第24例個案，可以發現從1月22日開始發燒、29日改到大醫院就醫，其中也有到過診所等處看診，直到發現確診已經29天，期間超過360個接觸者。

侯友宜提到，如何來面臨一個廣泛沒有接觸史、沒有旅遊史卻確診的個案，要調整策略；既然沒有旅遊史、沒有接觸史，卻一直在查旅遊史跟接觸史，步驟是不是要變化跟調整，作戰是要隨著環境時空因素的改變，調整步伐，這才是打仗的最高原則。

侯友宜強調超前部署，他說，在整個預防只能夠「過」，而不能不及，在這種狀況底下，自己都給中央滿滿的建議，不能光靠衛福部一個單位，要全部的單位動起來，全面的備戰，這個才是面臨打仗最重要的態度。

另外，侯友宜也提醒，要提高警覺，未來開學，以及清明節台商的回來，還有第24例個案超過360個接觸者，因為沒有接觸史，沒有旅遊史的個案出來了，必須要提高層級，全力的備戰，這是一種態度。

(中時 )