下周陸續開學 教育部已做好防疫準備 12:412020/02/21 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 為因應高級中等以下學校下周二開學，台灣兒科醫學會與教育部21日於台北市和平實驗國民小學，辦理校園防疫宣導記者會。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為因應高級中等以下學校下週二(25 日)即將開學，台灣兒科醫學會與教育部21日於台北市和平實驗國民小學，辦理校園防疫宣導記者會，並於學校進行清潔消毒。兒科醫學會與教育部一起呼籲「校園防疫全民一起來」。（鄧博仁攝） 為因應高級中等以下學校下週二(25 日)即將開學，台灣兒科醫學會與教育部21日於台北市和平實驗國民小學，辦理校園防疫宣導記者會，並於學校進行清潔消毒。兒科醫學會與教育部一起呼籲「校園防疫全民一起來」。（鄧博仁攝） 為因應高級中等以下學校下週二(25 日)即將開學，台灣兒科醫學會與教育部21日於台北市和平實驗國民小學，辦理校園防疫宣導記者會，並於學校進行清潔消毒。兒科醫學會與教育部一起呼籲「校園防疫全民一起來」。（鄧博仁攝） 為因應高級中等以下學校下周二(25 日)即將開學，台灣兒科醫學會與教育部21日於台北市和平實驗國民小學，辦理校園防疫宣導記者會。教育部林常務次長騰蛟（左3）也表示，在寒假延長期間，行政院及中央流行疫情指揮中心為協助各級學校做好防疫準備工作，由教育部統籌整備學校防疫物資，已陸續配送額溫槍 2.5 萬支、酒精 8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #防疫 #教育部 #學校 #開學 #指揮 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 俄駐日使館：鑽石公主號又有2俄國人染武漢肺炎 14:482020/02/20 國際 生活熱門新聞 研擬居家多元服務 鄭文燦：居家檢疫不是病人也不是犯人 - 生活 口罩後輪到酒精？內行人揭2大原因：台灣不可能缺貨 - 生活 又一工廠被迫停工！白牌車司機妹工廠21日大門深鎖 - 生活 逛好市多吃到這個停不下來 網一看大驚：不能買 - 生活 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。