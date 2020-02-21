為因應高級中等以下學校下週二(25 日)即將開學，台灣兒科醫學會與教育部21日於台北市和平實驗國民小學，辦理校園防疫宣導記者會，並於學校進行清潔消毒。兒科醫學會與教育部一起呼籲「校園防疫全民一起來」。（鄧博仁攝）

為因應高級中等以下學校下週二(25 日)即將開學，台灣兒科醫學會與教育部21日於台北市和平實驗國民小學，辦理校園防疫宣導記者會，並於學校進行清潔消毒。兒科醫學會與教育部一起呼籲「校園防疫全民一起來」。（鄧博仁攝）

為因應高級中等以下學校下週二(25 日)即將開學，台灣兒科醫學會與教育部21日於台北市和平實驗國民小學，辦理校園防疫宣導記者會，並於學校進行清潔消毒。兒科醫學會與教育部一起呼籲「校園防疫全民一起來」。（鄧博仁攝）

為因應高級中等以下學校下周二(25 日)即將開學，台灣兒科醫學會與教育部21日於台北市和平實驗國民小學，辦理校園防疫宣導記者會。教育部林常務次長騰蛟（左3）也表示，在寒假延長期間，行政院及中央流行疫情指揮中心為協助各級學校做好防疫準備工作，由教育部統籌整備學校防疫物資，已陸續配送額溫槍 2.5 萬支、酒精 8.4萬公升及防疫備用口罩645萬片。

(中時 )