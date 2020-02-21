LIVE/ 0221包機出發！

新冠肺炎肆虐，政府今派華航包機赴日本，接回在鑽石公主號郵輪上滯留的台灣民眾。班機CI7550下午1點30分，從桃園機場起飛，到羽田機場接回國人。

(中時電子報)

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