台北市福德國小21日由環保局人員進行全面消毒，準備迎接新學期的開始。（鄭任南攝）

北市環保局工作人員進入廁所噴灑藥劑。（鄭任南攝）

北市環保局工作人員在校園噴灑藥劑。（鄭任南攝）

在新冠肺炎疫情影響下，各級學校延至25日開學，台北市福德國小21日由環保局人員進行全面消毒，工作人員背起裝備準備進入校園噴灑藥劑。

(中時 )