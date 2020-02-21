總統蔡英文今天（21日）上午接見「2019年國家生技醫療品質獎」獲獎團隊代表，表示政府會持續推動生醫產業的發展，讓臺灣的醫產業不只可以成為國內下一個兆元產業，也能為世界做出更多貢獻。

獲獎代表一行由「生技醫療科技政策研究中心」董事長王金平率隊，前往總統府；蔡總統致詞時表示，未來臺灣將致力發展更多研判、診斷、開發新藥的豐富度及準確度，讓生醫產業創造更多價值；她指出，臺灣的「國家生技醫療品質獎」向來被稱為「生醫界奧斯卡」，獲獎團隊可以獲得這個獎項，不但代表醫療技術的進展突破，也代表得獎者是提升臺灣整體醫療水準的重要功臣，她要恭喜大家獲得最高的榮譽及肯定。

蔡總統說，生醫產業一直是「5加2產業創新計畫」中發展的重點項目，過去3多來，政府逐步努力，目前在臺北、新竹、高雄等地區，都成立了生技醫藥特色聚落，要把臺灣打造成「亞太生醫研發產業重鎮」。

對於臺灣投入生醫技術的成果，蔡總統也舉例說明，像是因應這次新冠肺炎疫情，國家衛生研究院及疫苗廠商都積極投入防疫產品，她昨天也特別到國衛院了解疫苗研發的狀況，目前我們也已經取得非常具體的進步，相信很快就會有進一步的成果。

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(中時電子報)