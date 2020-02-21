新竹市余姓女子等人以LINE軟體謠傳新竹市出現1例肺炎確診病例，並指新竹空軍基地剛確診1人已感染肺炎，遭警方移送法辦。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市余姓女子等人以LINE軟體謠傳新竹市出現1例肺炎確診病例，並指新竹空軍基地剛確診1人已感染肺炎，市府發現後第1時間澄清。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府近日發現有人以LINE謠傳新竹市新竹空軍基地剛確診1人已感染肺炎的不實訊息，經衛生局澄清為不實訊息，涉嫌違反傳染病防治法，新竹市警局積極追查，21日循線傳訊余姓女子等5人並依違反傳染病防治法移送法辦。

警方表示，此案是新竹市政府接獲民眾通報，指有人以LINE軟體謠傳新竹市出現1例肺炎確診病例，並指新竹空軍基地剛確診1人已感染肺炎，市警局接獲報案後，即組成專案小組，並由新竹地檢署檢察官蔡宜臻指揮刑警大隊、第1分局及新竹市調查站等單位展開偵辦。

專案小組根據網路社群軟體相關群組循線約詢余姓等5名女子到案說明，5人均對於散播傳染病流行疫情的謠言坦承不諱，其中余嫌供稱消息來源是客戶口述，但無法交代來源出處，只是想提醒大家注意疫情才會傳送訊息，警方今天訊後依違反傳染病防治法移送地檢署偵辦。

新竹市警察局鄧局長學鑫表示，目前正值國內全力抗疫之際，涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，將可依傳染病防治法第63條規定，最高可科新台幣300萬元罰金，呼籲民眾切勿以身觸法，如發現有民眾散播不實假訊息，可隨時與警方聯 繫，共同確保我國防疫安全。

(中時 )