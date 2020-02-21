立法院新會期今開議，行政院長蘇貞昌施政報告前，國民黨團立委高舉「防疫一級開設」、「防疫照故給六成薪」等手舉牌，呼籲行政院調整新冠肺炎防疫相關措施。對此，民進黨多位立委在臉書批評國民黨沒太大進步，照樣手舉牌、喊口號、拍照，沒有其他建設性作法，甚至連「口罩之亂何時了」手舉牌都拿顛倒。

立法院第10屆第1會期今開議，今天上午進行行政院長蘇貞昌施政報告及答詢，蘇貞昌上台報告前，國民黨團立委於主席台前手舉防疫相關標語，呼喊口號、拍照後就退席，並未杯葛蘇貞昌進行施政報告。

「牌子拿反了！」綠委管碧玲、王定宇都將藍委手舉牌拿反的照片上傳臉書，王定宇表示，國民黨循例每次開議都要舉牌、喊口號，只是這次用防疫當理由，舉著「口罩之亂」等牌子，但這群人不就是當初要求口罩出口給大陸的嗎？而且現在台灣的口罩供應，不管在價格、秩序，與周邊的日本、韓國、中國、香港、新加坡、歐洲等相比，都是相對穩定。

管碧玲酸國民黨，看起來不管再怎麼民生的議題，國民黨也不會放過政治操作了！

綠委羅致政也說，新會期開議，國民黨看來並沒有太大的進步，還是照樣拿舉牌、喊口號、拍照，就算對社會有交代，沒有其他建設性的作法。

不過，針對WHO案，朝野黨團首次通過共同聲明，呼籲WHO聆聽國際社會的正義聲音，遵守專業中立，讓台灣加入WHO，羅致政認為是跨出好的第一步。

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(中時 )