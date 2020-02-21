國民黨立委陳以信。（圖／陳以信辦公室提供）

今日新國會開議，國是論壇首先登場。國民黨立委陳以信表示，防疫視同作戰，為落實居家隔離、檢疫，應於「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中增列科技監控的法律授權，並經由法院審查，加強管制接受居家隔離、檢疫者，也保障人權。

陳以信認為，行政院提出的紓困方案，是為防疫作戰加添子彈，國人都會支持，他也對該條例表示肯定。然而，當前的特別條例仍有美中不足之處，呼籲朝野黨團於協商時，能夠針對居家隔離的管制方式，採納新提出的修正建議。

陳以信表示，行政院版草案中，沒有對於居家隔離、檢疫首予科技設備監控的法律授權，草案的第十三條，規範對於居家隔離卻到處趴趴走的人處以兩年以下有期徒刑的刑責，刑責本身非常的重，但對於心存僥倖、很「皮」或刻意違反規定者，這樣的罰則，仍然不足以周全地管制其行為。

陳以信指出，各縣市近日已有數十例因為違反居家隔離的案例遭到開罰。因此，針對刻意違反規定者，應該加強立法規範，因此他具體建議，應在現行條例中增加科技監控的法律授權。

陳以信補充，立法時也必須保護接受居家隔離、居家檢疫者的基本人權，根據大法官釋字第588號、第690號解釋文當中要求，電子監控的實施，必須要有法院為事前的審查。他具體建議，於現行「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案中，增列第十三條之一：「對於受指定隔離治療機構施行隔離治療、居家隔離與檢疫者，得經法院許可後，隔離期間對其實施科技設備監控。」他強調，只有使用電子設備，加強監控不遵守隔離檢疫、隔離者，才能有效避免疫情的擴散。

(中時電子報)