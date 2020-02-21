桃園市至21日居家檢疫人數累計3353人，桃園市長鄭文燦提出居家多元服務專案，研擬料理包外送、心理諮商、教導健康操，短期電視頻道擴增等服務，強調居家檢疫不只是管制，還包括關懷與服務，並強調「他們不是病人也不是犯人」。
桃園市防疫會議中，針對居家檢疫民眾，鄭文燦向相關單位提出料理包外送、線上借電子書、居家健康操教學及爭取短期電視頻道的擴增，要讓居家檢疫不只是管制，更是關懷與服務。
有感於居家檢疫的人數不斷攀升，桃園已達3353人，鄭文燦表示，這14天不要把他們當犯人，還是讓他們過比較充實的生活，如可以教怎麼做健康操，不要感覺度日如年，市長在會議上也指示相關局處如衛生局、體育局等研擬相關設施。
衛生局原先設立的安心減壓專線03-3340953轉3069，由專業心理師、社工師陪伴民眾與第一線防疫人員，亦將納入多元服務專案，對居家檢疫的民眾提供相關的資訊與服務。
(中時 )
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