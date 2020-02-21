新冠肺炎疫情尚未有趨緩的情形，不少人對相關的疫苗及藥品抱持期待，高端疫苗(6547)新冠病毒疫苗拚H2人體實驗，短線股價強漲，今日再度漲停鎖住43.3元，來到近兩年高價，至11:00，買單逼近5000張在排隊。國光生(4142)目前也成立專案研發團隊，希望透過基因重組等方式尋求有效數據後，展開人體臨床試驗等合成開發技術，今日股價一度大漲逾4.5%，站穩五日線。

高端疫苗參與美國國衛院(NIH)新冠肺炎疫苗開發，目前公司已安排合乎生物安全規範的動物活體實驗室，將開始執行動物試驗，力拚今年上半年完成動物試驗，並規劃執行在台灣的人體臨床試驗，以驗證新冠肺炎(COVID-19)候選疫苗的安全性與療效。高端疫苗股價自2月以來股價開始放量加溫，挾著新冠病毒疫苗拚H2人體實驗題材，短線表現十分強勁，今日再度強鎖漲停板。

國光生技除了有新冠肺炎題材外，另外還有流感疫苗題材，國光生技2019年營運表現出色，除了美系客戶挹注，也取得泰國流感藥證、執行大陸四價流感臨床試驗等，台灣的公費四價流感疫苗更拿下400多萬劑標，也推升業績表現。

(時報資訊)