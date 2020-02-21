新美齊(2442)今日舉行「新美齊天母AIT案」上樑儀式，新美齊說，房地產目前屬於「總價市場」，無論自住或投資，皆以置產族群可負擔的總價產品受歡迎，今年將推四筆個案，對銷售成績抱持樂觀態度。

新美齊第二季將公開緊鄰西門商圈，以及擁有中山堂第一排永久棟距景觀的「新美齊城中案」，目前預計會是11-25坪為主的城中案，就是該區近5年最稀缺的小坪數置產型產品。另外，第3季計劃將推出「新美齊五谷王段」、「新美齊經貿段」以及「新美齊天母II期」等案。

新美齊說，現在土地取得不易，位在黃金地段的小宅規劃更需以「高機能性」，讓坪效大幅提升，新美齊城中案這樣，典型的都會精華區小宅，總價還是相對可入手，是進可攻退可守的主流產品，在1-2房的空間內，規劃團隊將坪效極大化，例如四件式的衛浴設備，提供小坪數中較少見、可泡澡的浴缸等，對此案後續銷售有信心。

(時報資訊)