市場近期有關可成(2474)拿到iPhone SE2的消息眾說紛紜，可成股價自2月10日的231元，一路衝高到今盤中的265.5元，短線漲幅達15%。法人認為，新冠肺炎可望為可成帶來轉單利好，除了穩定的品質外，如期交貨凌駕價格因素，成為終端客戶的優先選項。

近期有關可成的法人報告觀點：一、可成今年拿到Apple新的2款iPhone機殼訂單（5G手機），優於市場預期。此將有利於可成H2的營運動能並推升毛利率到30%。二、傳可成與伯恩光學合作拿下iPhone SE2大單，伯恩光學是全球最大的保護玻璃廠，市占率逾六成，客戶包括三星、華為等多家國內外一線品牌，生產製造全球三分之二的iPhone手機玻璃螢幕。可成表示，不對客戶做任何評論。

可成目前來自手機機殼營收比超過50%，筆電為20~30%，其他消費型裝置則占約10%。法人也點出可成主攻iPhone 11機型的訂單，春季蘋果推出的中階價位iPhone SE2對毛利率影響有限；其次，蘋果下半年將推出5G規格iPhone，對於機殼設計將更為複雜，因應天線數目增加與穩定散熱的效能，可成在良率優勢下估第二季開始就可看到訂單湧入。

外資指出，蘋果到今年下半年，基於降低成本考量，會有四分之二的iPhone機型採用鋁合金。雖然目前供應鏈分配尚未最後定案，但基於可成是最大的鋁合金外殼供應商，再加上過去可靠產品穩定性，應該會是會成為蘋果最大的鋁合金外殼供應商。此外，新冠肺炎對可成而言，反而是競爭壓力減輕，因為客戶對如期交貨的優先順序會高於價格因素。

(時報資訊)