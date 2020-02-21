大陸科學院院士：新冠肺炎一般不會造成後遺症 13:002020/02/21 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸科學院院士王福生。（取自百度百科） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸科學院院士王福生在21日新聞發布會上表示，自限性疾病臨床症狀一般一周消失，具體到新冠肺炎，輕型和普通型患者臨床上佔比超過80％以上。輕症患者如果身體狀況比較好、休息充裕、保持良好心情、飲食得當，發病以後，人體免疫整體上佔有優勢，就有可能逐漸康復，即使是比較重的病人，如果能得到及時專業的治療，適當用些藥物，必要時吸氧，就能維持一個好的人體免疫狀態，最重要的是，「縮短發病期，就能較快進入到康復期」，病癒後一般也不會造成後遺症。 (旺報 ) #免疫 #後遺症 #臨床 #人體 #患者 也許您會感興趣 推薦閱讀 月經來潮流量大 女求助中醫調理 16:212020/02/18 生活 青海新冠肺炎患者出院間隔縮短 13天治癒80％患者 18:192020/02/18 兩岸 海南新增8名新冠肺炎患者出院 2名為危重症患者 18:202020/02/18 兩岸 青海醫院肺炎治愈出院14例 僅剩住院4例 18:212020/02/18 兩岸 睡美能 為健康睡眠加成 04:102020/02/19 產業特刊 台灣權王－IP廠展免疫力 智原創意逆勢漲 04:102020/02/19 證券．權證 肺癌免疫療法 健保給付應放寬 04:102020/02/19 社會新聞 風濕也是肺炎高風險群 醫籲病友這樣抗「疫」 16:332020/02/20 生活 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 工人術後一柱擎天 一穿褲子就崩潰 21:572020/02/20 時事 兩岸熱門新聞 驚！四川出現新冠肺炎治癒10日後二次感染患者 - 兩岸 浙江監獄34名罪犯確診新冠肺炎「整座封」 監獄長遭免職 - 兩岸 - 旺報 武漢病例比湖北省多？陸媒一張圖曝「難以言喻」實情！ - 兩岸 殲-11鎖定F-16 陸媒報導確有此事 - 焦點新聞 - 旺報 山東監獄爆發逾207例群聚感染！司法廳長等8官被撤職 - 時政 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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