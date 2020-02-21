大陸科學院院士王福生在21日新聞發布會上表示，自限性疾病臨床症狀一般一周消失，具體到新冠肺炎，輕型和普通型患者臨床上佔比超過80％以上。輕症患者如果身體狀況比較好、休息充裕、保持良好心情、飲食得當，發病以後，人體免疫整體上佔有優勢，就有可能逐漸康復，即使是比較重的病人，如果能得到及時專業的治療，適當用些藥物，必要時吸氧，就能維持一個好的人體免疫狀態，最重要的是，「縮短發病期，就能較快進入到康復期」，病癒後一般也不會造成後遺症。

(旺報 )