新冠肺炎疫情持續升溫，新北市居家檢疫逾5000人，新北市議員葉元之今（21日）在臉書中指出，有需要居家檢疫者從疫區回國，但因無家可歸，衛福部竟叫他去找里長，耗時24小時最後才被衛生局安置，期間他僅戴布口罩又待在區公所一段時間，「這絕對不是個案，中央應針對類此案件，拿出辦法出來！」

葉元之在臉書中指出，該個案半年前去中國大陸廣東工作，2月17日晚間7時許從廣東到香港轉機回台灣，由於戶籍是前公司，入境的時候有誠實報告他無處可回，但未被安置。他投宿旅店，但旅店知道他從大陸回來，全部拒收。打1922也完全沒用。

該個案隔天拿著自我檢疫表去找里長幫忙，里長也不知所措。中午時他轉至區公所找里幹事，公所人員趕緊帶著他遠離人群，暫時安排他在辦公空空曠無人的地方休息，晚間7時許才被衛生局帶走，安置在檢疫所，足足遮騰了24小時。

葉元之表示，居家檢疫的目的是希望從疫區回來的民眾不要接觸人群，避免可能染有病毒而傳染他人，結果該個案無家可歸竟然沒有立即被安置，反而是在外到處求援，又沒戴醫療口罩，造成與他接觸的人極大風險。

葉元之說，該個案在區公所待了很長一段時間，公所人員並不是專業醫護人員，是否有做好自身防護？如果不幸被感染確診，區公所豈不是要整個關閉，所有辦公人員居家隔離！後果不堪設想！

(中時 )