國際航空運輸協會（IATA）表示，受累於新型肺炎疫情導致旅遊需求急凍，飛航航班大減，預估亞太地區航空業者今年營收可能損失278億美元。

IATA周四在紐約發布初步預估指出，亞太航空市場中尤其以中國航空業者受創最深，光是中國國內市場就萎縮128億美元。

根據OAG資料顯示，中國航空業者本周已將國內與海外航線大砍80％，以因應中國疫情擴大、航空需求持續銳減的情況。

IATA指出，今年亞太地區航空旅客流量從先前預期的成長4.8％調整為衰退8.2％。

(工商 )