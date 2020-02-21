IATA：疫情衝擊 今年亞太航空業者損失278億美元 13:072020/02/21 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國際航空運輸協會（IATA）表示，受累於新型肺炎疫情導致旅遊需求急凍，飛航航班大減，預估亞太地區航空業者今年營收可能損失278億美元。 IATA周四在紐約發布初步預估指出，亞太航空市場中尤其以中國航空業者受創最深，光是中國國內市場就萎縮128億美元。 根據OAG資料顯示，中國航空業者本周已將國內與海外航線大砍80％，以因應中國疫情擴大、航空需求持續銳減的情況。 IATA指出，今年亞太地區航空旅客流量從先前預期的成長4.8％調整為衰退8.2％。 (工商 ) #IATA #亞太 #航空業者 #損失 #亞太地區 也許您會感興趣 推薦閱讀 NCC前主委 詹婷怡高票當選DotAsia董事 04:102020/02/18 企業經營 北市防疫計程車 最快本周上路 04:102020/02/18 地方新聞 陸家禽業成重災區 有業者損失逾1億人民幣 20:532020/02/18 兩岸 穆迪警告：新冠肺炎疫情恐拖累亞太經濟 23:172020/02/18 財經 復工緩慢 陸金屬品出口陷兩難 04:102020/02/19 全球財經 21世紀不動產 表揚百萬經紀人 04:102020/02/19 證券．權證 《鋼鐵股》榮剛1月營收年減23.85％，航太產品供貨正常 16:312020/02/19 財經 中國學生無法返校 澳洲10所大學損失240億元 17:442020/02/19 國際 利誘遊民人頭辦信用卡狂刷變現 4家銀行損失500萬 21:382020/02/19 社會 新冠肺炎延燒 全球航空業者今年料將損失8939億 11:212020/02/21 國際 財經熱門新聞 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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