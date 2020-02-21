受前一日美股四大指數下挫影響，台股今（21）日維持震盪整理走勢，但指標股台積電持穩，午盤過後指數力守11,700點關卡上。凱基投顧預期下周指數在11,500-12,000點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：機殼股、金融股、遊戲股、PCB股、感測IC股、伺服器代工股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國際利多因素：

1.2月美國密西根大學消費者信心指數初值從上一個月的99.8上升至100.9，優於市場預期的99.5。

2.美國1月營建許可月增9.2％至155.1萬戶，優於市場預估的145萬戶。

3.美國1月新屋開工年化總數為156.7萬戶，優於預期；市場原先預估為140萬戶。

4.美國2月費城製業指數由上月的17上升至36.7，大幅優於市場預期的12；其中新訂單由18.2上升至33.6，庫存指數由-2.3上升至11.8。

另留意五項國內外利空因素：

1.上市櫃公司1月營收合計2.63兆元，較前一月下滑17.99％，年減11.33％；2月因新冠病毒肺炎疫情，大陸開工延遲、封城等影響，市場對上市櫃公司2月營收表現保守看待。

2.美國1月核心零售銷售與上月持平，不如路透社調查經濟學家預期的成長0.3％；去年12月增幅也下修至0.2％。

3.經濟部公布我國1月外銷訂單為353.1億美元，低於先前預估的360億至370億美元水準，並較上年同月下滑12.8％。

4.摩根士丹利研究報告指出，中國存在復工困難情況，截至上週產能僅達正常值的30％至50％，若繼續拖延，中國第一季GDP年增率估計僅達3.5％，大幅低於去年4Q的年增6％。

(工商 )