張若凡於去年底發行《dopaMAINE我，她》專輯，最新主打〈赤道上有知更鳥〉MV結合最新的4DViews科技，最近也在行動影像貨櫃車上播出。本月29日即將迎來個人首場售票演唱會，張若凡說：「目前演唱會是在練團跟練舞的部份，一切照著進度走，我希望在這個低氣壓的防疫時刻，大家能夠在我的演唱會上，找到不一樣的開心或是娛樂。」

第一次舉辦個人的演唱會，張若凡每天練舞、練歌，希望能給所有來支持的歌迷朋友最美好的回憶。她回憶起自己第一次看的演唱會，「戴米恩萊斯，我存了好幾千塊去買票，終於可以坐在第四排，還坐在徐佳瑩老師的旁邊喔！前面是李宗盛大師。」直說能跟可以跟很多厲害的老師一起看演唱會，5千多元花的超級值得。

演唱進入倒數8天，張若凡搶先公布，演唱會將邀請好友吳卓源擔任嘉賓，兩人將會有舞蹈演出，「有一段特別的合作，大家一定要來現場感受一下我們為大家精心準備的演出喔。」她透露兩人是參加《綜藝大熱門》歌唱單元認識，有天半夜吳卓源還傳了張若凡演唱〈走了嗎〉的影片說：「半夜看你的影片會很容易哭。」兩人就此聊了起來，「我們就開始成為有私交的好友了。」

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(中時電子報)