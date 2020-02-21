「國標女王」劉真先前病危用葉克膜搶救中，而她和老公辛龍的愛情故事近日也成為媒體討論話題，辛龍3年前突被爆料中了大樂透1.2億，他第一時間不承認也不否認，後來才在吳宗憲陪同下改口否認，強調：「當初說中兩億，是形容娶到老婆劉真，好像中了兩億一樣！」因這樁烏龍，辛龍也多了「樂透哥」的封號。

外型粗曠的辛龍當年娶到劉真，被外界認為有如美女與野獸，3年前吳宗憲嘴快爆料辛龍中2億，後又澄清是1.2億，還冒出彩券行老闆爆料其實辛龍是中6注二獎，加上頭獎獎金其實是4.6億，隨著中獎數字越傳越誇張，辛龍只好出面澄清全是玩笑話。

吳宗憲當時在節目上暗示有人中了2億，才不用出來工作，又提示幸運兒「有留鬍子」、「老婆會跳舞」，外界便狂猜是辛龍，引發熱議後辛龍才強調是娶回劉真有如中頭獎，「可以娶這麼好的老婆，還幫我生了女兒，真的是覺得有如夢境」，而劉真後來被問此事，尷尬回應：「去問我老公啦！」又表示自己很努力工作養女兒，不願承認是中上億頭彩的幸運家庭。

(中時電子報)