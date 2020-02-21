第2波防疫照顧假？勞動部：不排除 15:102020/02/21 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院21日開議，民眾黨立委賴香伶在總質詢中詢問防疫照顧假起初訂定本月24日截止，會不會啟動第2波？（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對民眾黨立委賴香伶詢問防疫照顧假會不會啟動第 2波？勞動部長許銘春（右）表示不排除。（姚志平攝） 立法院21日開議，民眾黨立委賴香伶在總質詢中詢問防疫照顧假起初訂定本月24日截止，會不會啟動第2波？勞動部長許銘春表示不排除。 (中時 ) #照顧 #防疫 #民眾黨 #總質詢 #許銘春 也許您會感興趣 推薦閱讀 范雲批「18歲公民權」作秀 民眾黨反嗆去看選舉公報 18:442020/02/17 政治 新北防疫基金總額 突破千萬 04:102020/02/18 地方新聞 進口防疫用品贈政府 免課稅 04:102020/02/19 金融．稅務 開學防疫 中台科大製乾洗手 分送高中職 04:102020/02/19 地方新聞 國民黨建議政院 紓困條例納入防疫津貼 15:322020/02/19 政治 迎接開學 校園防疫全面備戰 04:102020/02/21 地方新聞 高屏宮廟送防疫物 逾6000間教室受惠 04:102020/02/21 地方新聞 補習班防疫 落實3層防護 04:102020/02/21 地方新聞 【民眾黨黨校1】向凱校借鏡 柯文哲籌組「國家治理學院」 08:162020/02/21 政治 【民眾黨黨校2】黨務網路化 設置專屬APP提高黨員互動 08:172020/02/21 政治 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 罷韓太超過 韓粉出大招反制：爽啦！ - 政治 「罷韓」將破50萬？網友說最不滿這句話 - 政治 傷害台灣民主 韓粉怒吼：吳子嘉公開向韓國瑜道歉 - 政治 抓到了？罷韓團體列韓市府5大弊端 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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