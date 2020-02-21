針對民眾黨立委賴香伶詢問防疫照顧假會不會啟動第 2波？勞動部長許銘春（右）表示不排除。（姚志平攝）

立法院21日開議，民眾黨立委賴香伶在總質詢中詢問防疫照顧假起初訂定本月24日截止，會不會啟動第2波？勞動部長許銘春表示不排除。

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