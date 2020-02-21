Us: Hey Ichiro, would you like to throw out the ceremonial first pitch on Opening Day?



Ichiro: pic.twitter.com/vSiVZXoEYh — Seattle Mariners (@Mariners) February 20, 2020

日籍傳奇球星鈴木一朗在退休後，自去年起擔任水手隊球團主席特別助理兼教練，水手隊在推特上公布好消息，一朗將在台灣時間3月27日的水手開幕戰中，擔任開球嘉賓，有人開玩笑說，「有可能創下史上最快開球球速」。

一朗自去年3月退役後，持續在水手隊訓練年輕選手，今年春訓常看見他拿著球棒為球員進行滾地球訓練，偶爾也能看見他精準的投球。馬林魚推特上就PO出一朗練投的影片，讓球迷興奮期待一朗重返投手丘展現英姿。

一朗過去在球員時多擔任右外野手，常有神級美技讓球迷津津樂道，但他在高中時曾是投手，曾在2015年10月4日效力馬林魚時客串登上投手丘，主投1局被敲2安打失1分，當時最快球速來到143公里。

如今一朗要重回投手丘，台灣時間3月27日水手主場開幕戰對上遊騎兵的比賽中擔任開球嘉賓，從水手隊釋出的影片中可以看到，一朗為了開球持續練投中。日媒《共同通信社》就報導，有一位球團人員就說，「我要準備好測速槍，一朗可能創下史上最快開球紀錄。」

(中時 )