陸媒報導，四川成都一治癒者出院，10日後複檢出核酸陽性，確認二次感染！

據《央視》報導，2月19日，四川成都望江錦園出現一治癒10日後回家隔離的新型冠狀病毒患者，目前該患者和家屬都送至醫療機關治療。今日（21日）該社區物業發佈了告全體業主書，全文如下：

望江錦園新型冠狀病毒疫情防控通報

各位業主：

2月19日下午接社區通知，5棟3樓治癒回家隔離的新型冠狀病患者（回家隔離第10天，患者及家屬均未出過門，所需物資由物業送上門）按統一要求，需出門到定點醫院複檢（出門路線：從消防樓梯下樓，經單元大廳出樓棟，再經總平道路出社區大門；出門要求：戴口罩、手套）。當天晚上再次接社區通知，患者的複檢結果為核酸陽性，醫療機構需馬上接走患者及家屬做進一步的核查及隔離觀察。19日23:00左右和20日淩晨1:00左右，相關機構先後接走家屬及患者（出門路線：從消防樓梯下樓，經單元大廳出樓棟，再經總平道路出社區大門；出門要求：患者戴口罩、手套，家屬戴口罩）。物業及疾控中心隨即對該患者及家屬從家出門到社區大門所經過的路線進行了全面的消殺（詳見照片）。物業中心將會持續對該樓棟進行重點消殺，持續跟進該患者的情況，及時向全體業主通報。

(中時電子報)