新型傳染病橫掃全球，台灣因應疫情挑戰，再度證明醫療實力國際馳先！2020榮獲「國家生技醫療品質獎」得獎隊伍，今(2/21)由總統蔡英文接見嘉勉!

今獲總統嘉勉25個團隊，包括銀獎台大急性骨髓性白血病化療團隊，把七年存活期提升至42%優於日、美、德等醫療先進國家；金獎長庚團隊，以高超的自由皮瓣手術，造福超過萬名病患，更累積十年研究成果，結合9個國家、11個醫學中心共組研究組織，發表103篇重要的國際論文，影響係數432為全球第一，正式改變全球口腔癌治療準則！

台灣醫療不分國界深深影響全球，其中包括兒童腸病毒重症、Ｃ型肝炎、鼻咽癌、急性淋巴性白血病等都是台灣團隊改寫治療方針。長庚醫院院長程文俊向總統表示，臺灣一直積極爭取加入WHO國際組織，我們的醫療實力就是最強後盾！國家生技醫療品質獎在22年來，累積世界級紮實的醫療治療與治療經驗模式，獲得國際醫界肯定！建議衛福部、外交部可以跟生策中心共同合作，利用這些頂尖治療技術彙編成國際教材向國際推廣，吸引全球醫師來台灣交流學習，讓全世界都享受台灣醫療優異貢獻，台灣加入WHO將站穩獨一無二的重要性！

生策中心王金平董事長表示，2017年起歷屆獲獎指標醫療體系共同推動的「台灣醫療科技展」，即以醫療強項為核心，不僅為台灣打造出第六大國際會展、更是海內外觀摩學習、複製台灣經驗、智慧輸出的重要場域，持續讓全球與國際衛生組織看見台灣醫療真實力和具體貢獻！同步更激發電子資通訊、生技製藥跨界合作，加速大健康產業發展，打造台灣成為全球醫療創新樞紐，去年(2019)吸引指標機構，包括世界醫師會、美國醫師會、東南亞醫院協會與50位國際醫院院長來台交流，證明台灣醫療在全球受到矚目的程度，今（2020）年12/3-6日在展期中舉辦國際醫師主席大會邀請全球醫療領袖來台與獲得醫療團隊，就得獎醫療技術交流，以台灣一線醫療與國際合作，點燃醫療創新合作火花，助益全球公民健康！

(工商 )