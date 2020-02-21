景文科大視覺傳達設計系的校友李冠瑩以完美無缺的作品「魯凱族新娘」勇奪「超金」獎項。(景文科大提供／李侑珊台北傳真)

景文科大餐飲系廖正宇的「勇闖侏羅紀」作品，榮獲金牌。（景文科大提供／李侑珊台北傳真）

景文科大餐飲管理系劉姿伶(右)以「中國四大美女 Four Beauties of Ancient」榮獲金牌。（景文科大提供／李侑珊台北傳真）

景文科技大學餐飲管理系師生參加有「世界廚藝奧運」之稱的2020年德國IKA奧林匹克廚藝大賽，勇奪1超金2金1銀5銅全數獲獎完勝。

德國IKA廚藝大賽由WACS世界廚師協會主辦，每4年舉辦1次，地位有如奧運一般，今年有來自世界60個國家2000多名選手參賽。

景文科大餐管系學生李冠瑩以完美無缺的作品勇奪「超金」，她以「魯凱族新娘」臺灣原住民之美為設計主軸，融入飾品、衣飾、花卉植物、刺繡等，使用翻糖彩繪拉線技術製作，贏得所有評審一致讚許，她是景文科大視覺傳達設計系的校友，跨域展現糖霜藝術之美。

景文科大餐飲管理系劉姿伶以「中國四大美女 Four Beauties of Ancient」榮獲金牌。現世流傳了一個典故「沉魚落雁，閉月羞花」，形容其美貌非凡的女子。整個作品運用四季，巧妙融合不同朝代背景女子，並將中國傳統的服飾、配件、場景活靈活現的呈現出來。

景文科大餐飲系廖正宇的「勇闖侏羅紀」作品，榮獲金牌。作品發想源自侏羅紀前期，因為經歷大滅絕，各種動植物都非常稀少，恐龍成為地球上最繁榮昌盛的優勢物種。正宇從小因為接觸恐龍百科全書，使他對侏羅紀世界有著滿滿的好奇心，更期待有一天可以看到真實的恐龍。也因此希望能藉由這個作品，想像人們坐著時光機回到從前，探索侏羅紀世界的樣貌並一覽恐龍們的震撼。

景文科大餐飲系邱盈豪藝術麵包作品「項羽」，榮獲銀牌。他將亞洲古代的歷史文化特色創作於作品上，讓中國古代戰士呈現到國際，把歷史人物做成作品很不易，但是把文化塑造出來，將其等比例縮小乃其挑戰不一樣的自己，希望把一切做到很真實，可以讓大家都喜歡亞洲的歷史文化。

景文科大餐飲系陳淑婉以「台灣夜市」為作品主題的杏仁膏，榮獲銅牌。她將台灣的文化特色創作於作品上，讓台灣的夜市呈現到國際，將家鄉的文化等比例縮小至一隻手一個攤販，希望把一切做到很真實，讓大家都喜愛我的家鄉。

景文科大餐飲系連姵婷製作翻糖，以「送子圖」為作品主題，榮獲銅牌。她將平面的觀音送子圖做成實體作品，化虛擬為現實，做出實體的感覺，賜予每個寶寶豐富的表情，讓每個寶寶的生命色彩截然不同的呈現，再將溫和慈愛觀音佛像做的生動有趣，讓人改到貼近生命力。

本次參賽帶隊與負責指導的餐飲系陳文正老師很高興同學參賽表現優異，大放異彩。陳老師自己以「少林武憎」藝術麵包製作，榮獲銅牌。少林寺歷史共有1500餘年，號稱「天下第一名剎」也為世界文化遺產之一，少林寺因其歷代少林武僧潛心研創和不斷發展的少林武功，而名揚天下，有 「天下功夫出少林，少林功夫甲天下」之說，作品中以寺內的文殊菩薩、迦納及韋駝兩尊者為主場背景搭配四大天王捐畫及兩只古獸獅與少林武憎做為整體作品表現，主題構思加準備與製作歷經一年，並使用多種工藝製作技巧來完成。

餐飲系高世達老師參加靜態蔬果雕刻展示以「物競天擇」作為主題，榮獲銅牌。作品設計背景為大自然界中的自然選擇，適應生存，不適者淘汰的理念，作品內大量使用台灣在地食材大甲芋頭約300斤主材料，並撘配紅蘿蔔、地瓜、南瓜耗時三個月所雕刻完成的藝術品。此作品高115公分、寬60公分，以竹林為支架來支撐整件作品，竹林上藤蔓茂盛、剛結果的苦瓜延著藤蔓垂吊而下、從最高處就可見一隻兇猛的雄鷹俯衝而下，眼裡注視著盤繞在竹子上的蛇，蛇準備攻擊攀爬在竹子上，正在享受剛補抓到昆蟲的變色龍、原本也要補抓美食的另一隻變色龍卻慢了一步。芋頭雕的變色龍、蛇、老鷹，每樣動物都栩栩如生，變色龍身體上的斑點、眼球上的紋路、老鷹身上及翅膀上的羽毛、蛇身上的麟片、都非常清晰可見、鬼斧神工的刀功、技法、讓人嘆為觀止。

景文科大校長洪久賢表示，此次世界盃賽事的優異成績，是景文科技大學餐飲管理系師生傑出專業技術最佳的展現，也展現跨域的實力。此外，學校扎實的理論與實作教育，讓學生跨領域的發展，更形出色。

(旺報 )