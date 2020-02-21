金居(8358)公布2019年財報，每股盈餘為1.57元，公司董事會決議每股配息2元，以2月20日收盤價38.5元來估算，殖息率約5.19%，金居近幾年深耕高頻高速領域，成果逐漸顯現，陸續獲得不少客戶及大廠認證，隨著5G、雲端運算需求增溫，有助於金居未來營運表現，今天盤中股價逆勢走高。

金居積極轉型，深耕客製化及高頻高速領域產品，受惠於伺服器、雲端運算、資料中心等需求增溫，公司因已陸續獲得客戶及大廠認證，可望成為推升公司未來營運新動能。

據金居之前表示，公司目標是伺服器佔比要達營收比重25%至30%。

金居2019年合併營收為52.2億元，年減16.35%，營業毛利為7.83億元，年減35.45%，合併毛利率為15.02%，年減4.43個百分點，稅前盈餘為5.26億元，稅後盈餘為3.96億元，年減46.56%，每股盈餘為1.57元。

金居董事會決議每股配息2元，包括盈餘配息1.38元及資本公積配息0.62元，並訂6月10日舉行股東會。

(時報資訊)