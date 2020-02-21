IC測試載板廠雍智（6683）受惠晶圓測試板及IC老化測試載板訂單暢旺，2020年1月合併營收「雙升」登歷史次高，法人看好首季營收可望「雙升」、全年營運逐季成長。雍智今（21）日在買盤點火敲進下放量走揚，盤中勁揚6.87％至210元。

台股鼠年開紅盤後反應新冠肺炎疫情利空重挫，拖累雍智3日盤中股價下探164元，3天急跌近22.5％。由於短線已超跌，隨後股價回穩震盪走揚，今日已回升至年前水準，收復開紅盤後失土。三大法人近3日轉戰多方，本周迄今合計買超268張。

雍智受惠晶圓測試板及IC老化測試載板訂單暢旺，2020年1月自結合併營收7836萬元，較去年12月6869萬元成長14.08％、較去年同期6329萬元成長達23.8％，改寫歷史次高，未受春節連假工作天數較少影響。

雖然新冠肺炎疫情使中國大陸復工進度延後，但5G商用推動進度未受影響，在主要客戶持續布建5G基地台及手機、無線網路晶片下，帶動雍智晶圓測試板及IC老化測試載板訂單需求暢旺，法人看好雍智首季營收將優於去年第四季及同期，全年營運逐季成長。

(時報資訊)