新冠肺炎疫情延燒全民警戒，資深營養師林若君呼籲民眾注重飲食、提升自體免疫力才是防禦王道，就飲食保健的角度來說，攝取足夠的維它命，維護眼鼻口、肺及胃腸道各處的黏膜健康，鞏固免疫系統的第一道防線。

在美商賀寶芙擔任營養師林若君指出，皮膚和黏膜是人體第一道、也是最大的防護體，皮膚、呼吸道、以及腸道是抵抗病原的最前線，這道防線直接影響疾病發生的機率，平時照顧好免疫系統，對傳染病防禦尤其重要。

林若君建議，民眾可充足攝取維它命A、C、D、E、β -胡蘿蔔素和鋅，因為維它命A和β -胡蘿蔔素能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，防礙細菌和病毒入侵。而維它命C、E是重要的抗氧化劑，來幫助維持細胞膜和呼吸道黏膜組織的完整性以隔擋外來病菌。研究也顯示血液中維它命D的含量會影響呼吸道感染的機率；而攝取足量的鋅能使細胞正常複製，有助皮膚和黏膜的生成。

此外，充分攝取優質蛋白質及益生菌也很重要，林若君表示，免疫系統需要蛋白質才能正常運作，不僅是構成身體細胞、白血球和抗體的主要成份，也是修補受損組織、黏膜修復和維持免疫機能的主角。由於免疫系統有70％是在腸道，補充益生菌有助於調整腸道生態，經醫學證實能保護腸道黏膜, 進而提升自我保護力。

現代人忙碌的生活節奏，往往無法兼顧均衡飲食，林若君也建議民眾，早餐可選擇富含優質蛋白質奶昔豐富早餐，方便快速幫助肌肉生長和提供能量，奠定一日的活力，三餐若無法完整攝取上述幾種營養成分，準備的營養補充品隨「食」補充防禦力。此外，建議飲水時能增加含有維它命B、C等植物萃取，維持能量代謝。

(中時 )