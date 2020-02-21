19名乘坐日本鑽石公主號郵輪的台籍旅客，預計晚間搭機返台，此次包機由中華航空派出1架737-800型客機執飛，下午前往日本羽田機場接人，預計晚間10時30分抵台，目前機組人員及醫療人員都已經登機，班機稍後於1時左右起飛。

機上安排每人單獨坐1整排座位，除了全程穿戴防護衣及口罩，隨行醫療人員也將與乘客保持距離；此外，機上並不供餐，也不鼓勵起身走動。

(中時 )