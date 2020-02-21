新冠肺炎疫情不斷升溫，台中淨土變重災區，繼18日台中一木工廠被迫全廠員工居家隔離停工14天後，白牌車司機妹上班工廠也確定全場停工14天，全廠59名員工全需自主居家隔離14天。

國內傳出一名白牌車司機因感新冠肺炎死亡，白牌司機的妹妹在19日也被確診感染，並在17日被收治在負壓隔離病房，其上班的工廠21日全面停工，廠方聲明是為確保同仁安全預防性停工，並非收到衛福部疾管署通知，為期最長14天，也證實是廠方主動預防性停工。

依據中央疫情指揮中心公布，白牌車司機妹妹密切接觸者只有16人，4人有症狀，1人採檢為陰性，其他3人還在檢驗中，已知同一生產線的10多名員工18日起已開始居家隔離，會不會另有其他人也感染，則等待檢驗結果，但廠方已預防性停工14天，這也是台中市4天內有2間工廠停工。

因新冠肺炎死亡首例白牌車司機，其親屬包括母親、弟、妹妹、姪女婿都陸續確診，其姪女婿上班的木工廠58名員工已在18日開始居家隔離14天，工廠也被迫停工，而21日其妹上班的工廠也預防性自主停工14天，中山疫情指揮中心會不會將全廠59名員工都列為居家隔離對象，台中市衛生局指稱，一切由中央疫情指揮中心說明，地方衛生局會配合辦理。

(中時 )