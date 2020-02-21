大陸新冠肺炎疫情遲遲不降溫，國內民眾除了搶著排隊買口罩，能消毒的酒精，也是熱門商品。多數人都認為，酒精能噴在手部、物品上，具消滅病毒的效果；甚至有人回家後，會用酒精噴灑穿過的衣物，認為這樣能達到消毒效果。但大陸專家最近發言提醒，其實如果不是有去過像是醫院等特定場所，其實不需要對外出穿過的衣物，特別進行消毒。

據《央視新聞》報導，中國疾控中心研究員馮錄召最近指出，病毒透過污染的衣物傳染到人體的機率極低，只要不是有去過特定場所，像是去醫院探視病人；或是接觸具可疑症狀、有疾病接觸史的人，其實並不需要刻意對衣物噴酒精來消毒。

馮錄召提到，酒精沒有必要噴灑在衣物消毒，若把酒精噴衣物，還容易因為碰到明火、高溫、靜電而導致起火。像杭州最近就發生一名37歲的男子，全身上下噴滿酒精消毒，結果因為天氣冷，沒注意到人就站在暖爐旁邊取暖，酒精一遇熱揮發就引燃，導致他臉頰、四肢、呼吸道等處，有2至3級灼傷。

(中時電子報)