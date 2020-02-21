梁佑南日前上《聽媽媽的話》節目，聊到父母如何應對小孩的恐懼時，害怕見到真血的她，透露曾目睹兒子在嬉戲時撞得頭破血流，讓她頓時腿軟，用爬的拿衛生紙緊急壓住兒子傷口，「整個過程我都只有上半身移動，下半身癱軟」，不過為母則強的她，最後起身一把抱起兒子緊急送醫，展現母性堅強的一面。

阿Ben（右起）、王宏哲、梁佑南上小禎、高興所主持《聽媽媽的話》節目。（圖／年代MUCH提供）

同場的阿Ben與徐小可，則透露自己3個小孩中，老大、老三兩個男生最怕黑，半夜上廁所都要爸媽陪，阿Ben之後在廁所放盞小夜燈，讓老大帶著老三去廁所，讓哥倆適應環境。阿Ben被問及怕不怕黑？他表示不僅不怕，還超級喜歡，反應超快的主持人小禎也不忘虧他說：「不然三個孩子哪來的？」頓時全場笑翻。

而很怕打針的阿Ben，為了做榜樣給孩子們看，之前一家5口打疫苗時，便第一個跳出來示範，咬牙裝不痛給孩子們看。另外有次阿Ben跟孩子們一起看電視時，螢幕上突然爬出蟑螂，阿Ben雖然內心討厭蟑螂，但他認為在小孩面前不能怕，不然會被恥笑，他靈機一動，開直播當著上千位觀眾的面，用橡皮筋射暈蟑螂，從此成為小孩心目中的英雄。

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(中時電子報)