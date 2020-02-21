立法院新會期今開議，行政院長蘇貞昌赴立院報告並備詢，在新冠肺炎肆虐之際，各黨立委紛紛關心疫情狀況，民眾黨立委賴香伶詢問勞工能否拒絕被雇主派往疫區工作？蘇貞昌表示可以。時代力量立委邱顯智則提醒政府，兩位殯葬業人員在處理境內首位新冠肺炎死者遺體時，竟未被告知死者生前為新冠肺炎患者。

蘇貞昌指出，雇主應該以勞工安全健康為優先考量，如果要派勞工去疫區工作，必須為勞工做好健康安全相關防護措施和準備，如果沒有，勞工依法可以拒絕。但賴香伶質疑勞工沒有統一窗口諮詢，可能根本不知道可以拒絕。蘇貞昌回稱，紓困特別條例草案短短幾條，不可能規定很細，但相關執法部會將具體規範。

而針對日、韓新冠肺炎疫情擴大，賴香伶詢問政府是否將提高對兩國的旅遊警示分級，或甚至限縮航點？衛福部長陳時中回稱限縮航點目前沒有考慮，但很快會提昇旅遊警示層級。

另外針對賴香伶關心居家隔離者的補償問題和防疫照顧假，勞動部長許銘春表示補償金額要等條例通過後授權衛福部會同勞動部等制定，再進一步討論，會溯及既往發放，而原本防疫照顧假到24號截止，未來不排除啟動第二波。

邱顯智則針對防疫照顧假指出，行政院版紓困特別條例草案要用租稅獎勵引誘企業給薪，但時代力量將提修正動議，希望也列入補償，補償採最低工資，否則如果用租稅獎勵方式，他很懷疑有幾間企業願意給員工薪水。另外邱顯智也談到最近促轉會公布林宅血案相關調查報告，對此蘇貞昌表示他非常肯定促轉會的努力，會支持促轉會加快查，希望真相早日大白。

(中時 )