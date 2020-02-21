針對國民黨主席補選，候選人之一的立委江啟臣日前提出「黨部數位化」的政見，同黨籍前立委謝國樑於21日在臉書上，也發文表態支持，同時以自身過去在企業界的經驗指出，「科技數位化」是可為老舊機構帶進創新的機會，一定要努力嘗試，才能讓國民黨再次得到台灣民眾的認同。

謝國樑發文表示，過去十幾年來網絡化及電子商務化，讓民眾習慣轉移到網絡上進行商業活動和社交，國民黨與民眾的溝通方式，卻都還是用最傳統的方式，他建議未來能夠從入黨開始，就可以在手機上完成入黨的手續，也可透過行動支付繳納黨費，甚至可以透過網路讓民眾在綫上提出訴求，讓黨籍民代即時掌握丶處理及回覆。

謝國樑進一步指出，黨員本身就是一個很大的社群，應該要有適合的網路平台，讓黨員能夠充分的互動表達自己的意見，甚至在重要的民生議題上，開放民眾或黨員可以在網路平台進行票選，讓黨中央可以按照票選結果來擬定符合多數意志的政策，這也就是所謂的數位民主，他強調，這對國民黨的改革都很有幫助，這並不是什麼官話，更不是空話。

最後，謝國樑也以自身過往的工作與創業經驗為例，認為一個老舊的機構，本來就是要多一些想法跟創新，一定要努力去嘗試，做不做的到是一回事，社會自有公評，但如果不試就絕對沒機會改變，而數位化這件事是做得到的，也能夠改國民黨長久以來一層不變的溝通方式，也比較符合現代台灣社會的思維。

(中時 )