中央流行疫情指揮中心今(21)日13:30召開記者會，將說明最新疫情與防疫進度。(中時電子報臉書直播)

中央流行疫情指揮中心今(21)日召開記者會，將說明最新疫情與防疫進度。指揮中心表示，新冠肺炎疫情延燒，國內再添2名確診個案，為60多歲婦女的外孫女及小女兒，日前出現咳嗽症狀，今日確診。截至目前，國內共累計26例新冠肺炎確診者。

鑽石公主號得返台專案，原來預計22位旅客2位船員，與擁有兩本護照的人，共27位，其中有5位確診。有2位被隔離，所以最後有20位會搭機。預計今晚7:45分，所有防疫同仁會進駐桃園機場。

鑽石公主號撤僑行動將在今午展開，中央流行疫情指揮中心表示，目前已確定20人可搭乘專機返台，加上飛機上醫護人員、機組人員共有27人，預計今晚10點15分可抵達台灣，屆時將有12台救護車載送旅客入院。

衛福部政務次長何啟功表示，鑽石公主號的搭專機人數共有27位，船上的旅客19位，1位醫生，派過去的3位護理同仁，機組人員4位。

何啟功說，這次會比武漢包機還嚴謹，必須要量測體溫，若有些意外的狀況發生(突發健康狀態改變)可能會影響登機人數。會將過去14天有症狀的人坐一區，沒症狀的坐另一區。也會預留一些區域給在機上出現不適的旅客。到機場以後，也會蒐集健康聲明書，降落後也會按照夫妻、家庭、同房等安排搭乘救護車送回，而現在有12輛救護車，與2台預備。

(中時電子報)