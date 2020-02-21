新竹縣政府環保局長與消保官及新湖地政事務所主任疑遭控涉嫌處理建案廢水的貪瀆案，新竹地檢署20日與廉政署兵分多路搜索環保局辦公室等多個單位，21日認為環保局長、消保官涉嫌重大向法院聲押，其中消保官羅鈞盛聲押獲准，地政事務主任5萬交保，另名涉案的黃姓建商10萬元交保。

新竹地檢署指出，新竹檢方是於2018年間接獲法務部廉政署提報新竹縣政府消保官羅鈞盛等涉貪案情資，隨即分由檢察官葉子誠組成專案小組偵辦。

歷經長時間蒐證，昨天由新竹地檢署6位檢察官以團隊辦案方式，指揮法務部廉政署廉政官兵分多路搜索消防官羅鈞盛、代理局長羅仕臣等人的住所、辦公處所，並通知兩人及證人等16人到案說明。

檢察官訊問後，認為羅姓消保官、羅姓代理局長涉嫌對於職務上之行為，收受不正利益包括花酒飲宴等，罪嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，今天凌晨對羅鈞盛等人向法院聲請羈押禁見，另名涉案的黃姓建商10萬交保、新湖地政事務所周姓主任5萬元交保，其中，羅鈞盛經法院合議庭評議後，中午裁准羈押，羅仕臣羈押庭則將在今天下午再召開評議庭。

據了解，此案疑與湖口鄉地區某新建大樓時，該大樓有汙水排放問題的相關事項有關，消保官與環保局長從中疑有官說、協助處理等瀆職收賄嫌疑，因而遭檢舉調查。

而消保官辦公室前天遭搜索時，縣府同仁都嚇了一跳，有人私下表示，羅鈞盛個性非常豪爽，喜愛交朋友，任職消保官都非常認真熱心且稱職，遇上民眾消費陳情案他都耐心協助處理，會遭控涉貪瀆案都相驚訝。

(中時 )