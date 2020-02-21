樂意傳播(股)公司(7584)將於今年3月4日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

樂意傳播公司(以下簡稱樂意；產業類別：文化創意)係線上遊戲代理商，目前代理的遊戲主要來自韓國，選擇擁有一定忠實玩家的遊戲，以老店新開追求復古並結合網路社群媒體的模式營運，而自行開發的「快樂玩遊戲平台」(MangoT5)可透過玩家意見提供及消費行為反饋，使行銷資源能更有效運用，達到深耕玩家的目的。

樂意公司將自109年2月25日起揭示其籌資資訊，之後於109年3月4日起進行投資人認購及繳款作業，投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統。

(時報資訊)