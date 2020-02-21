宜蘭縣頭城鎮的鎮民21日一早就紛紛呼朋引伴，帶著大大小小的瓶罐前往頭城鎮公所，目的就是要裝取免費的「次氯酸水」回家，做好環境清潔殺毒的工作，預防新冠肺炎病毒找上身，順利裝取到次氯酸水的民眾，也各自露出發自內心的笑容。

新冠肺炎疫情持續升溫，各地也紛紛發生短缺酒精等防疫物資的窘境，旺旺集團為協助全民一起防疫，陸續捐贈各地方機關能生產「次氯酸水」的「水神」設備，並讓民眾免費取用。

頭城鎮里長聯誼會會長、石城里長沈榮華表示，最近確實很多里民反應說買不到口罩、酒精，相當的焦慮，如今旺旺集團與頭城鎮公所合作，免費供應次氯酸水給民眾清潔消毒之用，真的是很好的事情，也對大家的健康更有保障，沈榮華還說，旺旺集團這麼有心，對國家整體防疫做出的貢獻，大家應該也要對旺旺集團更尊重一些。

頭城鎮目前已獲得兩台「水神」設備，裝設在鎮公所地下停車場出入口，其中一台主要是提供給里長使用，但不是獨厚里長個人，而是透過里長之手，將次氯酸水帶回各自的里，再分裝給里民使用，以節省更多的人力及時間。

(中時 )