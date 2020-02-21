CNBC引述採購文件指出，美國聯邦調查局（FBI）已向廠商訂購4萬美元的消毒液與口罩，藉此未雨綢繆，為新型肺炎在美大規模流行作好準備措施。

根據源自PDI Healthcare的文件顯示，FBI向廠商採購的訂單包括3M口罩和PDI洗手液等消毒劑。在採購訂單內，FBI表示需要預備這些物品，作為一旦冠狀病毒（COVID-19）在美國擴散所需。

FBI上周五簽署採購文件，並給予廠商1周時間完成訂單。

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