有備無患 FBI訂購4萬美元的口罩與消毒液 14:052020/02/21 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 CNBC引述採購文件指出，美國聯邦調查局（FBI）已向廠商訂購4萬美元的消毒液與口罩，藉此未雨綢繆，為新型肺炎在美大規模流行作好準備措施。 根據源自PDI Healthcare的文件顯示，FBI向廠商採購的訂單包括3M口罩和PDI洗手液等消毒劑。在採購訂單內，FBI表示需要預備這些物品，作為一旦冠狀病毒（COVID-19）在美國擴散所需。 FBI上周五簽署採購文件，並給予廠商1周時間完成訂單。 (工商 ) #FBI #口罩 #訂購 #美國 #PDI 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆臉書分享口罩數量提升 可購買人次增加 23:382020/02/17 政治 宜蘭四結福德廟拚防疫 擲聖杯送布口罩 14:252020/02/19 生活 彰化》家長開學不擔心 縣內兒童口罩庫存尚有4萬多 15:252020/02/19 生活 採‧訪‧線‧上－口罩數量到底誰說了算？ 04:102020/02/20 產業特刊 口罩增加 藥局怒：其他生意都不用做了 13:372020/02/20 生活 兒童口罩增加 藥師工時多2成 13:332020/02/20 生活 口罩販賣量加倍 花蓮藥師：國軍應加入分裝口罩 14:132020/02/20 生活 給口罩穿外衣 羅東漢民社區教製口罩套 14:162020/02/20 生活 口罩數量放寬 藥師怨其他生意甭做 04:102020/02/21 生活新聞 布口罩DIY教學 盼減緩口罩荒 04:102020/02/21 地方新聞 國際熱門新聞 日人火大了！見東京奧運有困難 他們喊「換我辦」 - 國際 專攻日本文學 愛子公主4月上大學 - 國際 搭公交、上教堂、吃喜宴、沒出國 南韓超級毒王案隱藏更大危機 - 國際 韓軍也中鏢 新冠疫情爆發 新增52例達156例 - 國際 不斷更新》日本確診數破730人 北海道3人確診包括1名未滿10歲小孩 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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