乳房保留手術搭配放射線治療，讓乳癌病人可維持正常生活。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

乳癌是女性癌症10大死因的第4名，好發在40到69歲之間，過去乳癌病人因接受傳統全乳房切除手術，而有「少奶奶」之稱，切除乳房後許多病人不僅生活及工作受到影響，更危及夫妻親密關係、身心受創甚至離婚。大千綜合醫院放射腫瘤科主任張富迪指出，針對早期乳癌治療，現在多了新的選擇。

張富迪說明，治療早期乳癌可切除小部分乳房後，再由「放射線治療」清除可能殘存的癌細胞。他分享，1名65歲的林姓婦人，在洗澡時發現左邊乳房有硬塊，且有變大的趨勢，經醫師以觸診及超音波檢查，發現有約3公分的腫瘤，切片證實為「惡性乳管癌」。

林婦經過乳房攝影和電腦斷層等檢查後，確診為乳癌第2期且已轉移到腋下淋巴結，原本十分擔心接受全乳房切除手術，要面對外觀和心理的衝擊，但和醫師討論後，決定採用「乳房保留手術」，合併後續輔助性化療、放射線治療及賀爾蒙治療，定期追蹤4年，皆無復發或轉移情形。

張富迪表示，相較於乳房全切除手術，乳房保留手術的好處是傷口較小、復原快、外觀衝擊小，也減少女性穿內衣的困擾，同時對於術後可能發生肌肉張力及手臂腫脹的情形降到最低，因此乳房保留手術適合早期乳癌，且較在意外觀的女性。

他解釋，乳房保留手術後搭配放射線治療，是利用高能量的X光照射腫瘤來消滅癌細胞，治療期間會有輕微倦怠感、照射部位皮膚炎等副作用，但大部分的病人仍可維持正常生活及上班；提醒女性朋友，記得要定期接受乳房攝影檢查，才能早期發現、早期治療。

(中時 )