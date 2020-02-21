我駐日代表謝長廷21日到橫濱港迎接今天下船的5名台籍旅客後在臉書上發文表示，3天已接到總共19名台灣旅客，他們晚上可以一同搭包機回台灣。他還與原本擔心無法趕上搭包機的魔術師陳日昇合影，表示辛苦為他爭取到隨包機回家。

謝長廷在發文中表示，今天凌晨3點才拿到最後一批下船的四位乘客名單，早上也確定下船時間，他們已經下船，晚上就可以一起坐包機回台灣的乘客總共有19位。

文中指出，這一次是不管乘客或船員，只要持有中華民國護照，檢查陰性，願意回去的都勸導坐包機回台，以利防疫。但船員跟船公司有契約權義問題，船上還有很多旅客需要服務，所以他們有的可能要最後才能下船，所以兩位台籍船員也沒有回台灣。

我駐日代表謝長廷21日到橫濱港迎接今天(21日)下船的5名台灣旅客。(取自謝長廷臉書)

謝長廷說，但今天這個名單中，我們還關心一位陳姓魔術師並沒有在內。他受雇在船上表演也算是一半的船上工作人員身分，我們是把他列為乘客，也辛苦爭取到船公司的同意可以隨包機回家，他終於在2月18日接受檢測，我們擔心檢測時間來不及，頻頻催促檢驗結果，但是現在發現厚勞省又對他是否為「濃厚（頻繁）接觸者」的身分有質疑，又經過各種管道繼續爭取，直到收到通知，終於鬆了一口氣。接到人的高興更不必説了！

(中時電子報)