中共港澳工作體制日前重大調整，全國政協副主席、秘書長夏寶龍兼任國務院港澳辦主任。據消息人士透露，夏寶龍將辭去政協秘書長的職務，專注港澳事務，全國政協副主席李斌內定兼任秘書長。全國政協微信公眾號昨透露，李斌已經接任機關黨組書記一職。

星島日報報導，夏寶龍以黨和國家領導人的身分兼任港澳辦主任，同時出任港澳辦黨組書記。據消息透露，這意味著他的工作重心將轉向港澳辦，而作為政協大管家亦是日理萬機，很難兼顧，因此將辭去秘書長一職。

本月17日，全國政協主席會議召開，研究了受新冠肺炎疫情影響，推遲召開政協第十三屆全國委員會第三次會議的事項。張慶黎、劉奇葆等十八名政協副主席出席會議。港澳的政協副主席董建華、梁振英、何厚鏵受疫情影響，沒有進京開會，身兼政協秘書長的夏寶龍也罕見缺席會議。

據消息透露，夏寶龍已赴港澳辦熟悉工作，將由另一名政協副主席李斌兼任秘書長。夏寶龍本還兼任全國政協機關黨組書記，但李斌日前已經先接過機關黨組書記一職。李斌曾任安徽省長、國家人口和計畫生育委員會主任。

全國政協微信公眾號透露，前天（19日），政協副主席、機關黨組書記李斌主持召開中共政協全國委員會機關黨組會議，傳達學習中共總書記習近平在中央全面深化改革委員會第十二次會議上的重要講話精神，研究部署防控新冠肺炎疫情形勢下機關各項工作。

由於全國政協秘書長一職由政協大會選舉產生，夏寶龍正式卸任秘書長必須在全國兩會。本來三月開幕的兩會因為疫情而延後，因此他正式辭職相信要兩個月之後。

(中時 )