原民籍立委高金素梅今(21)日在臉書上表示，2月21日除了是立法院第10屆第一會期的開議日外，今天也是聯合國大會在2002年決議的國際母語日，希望推動原住民族語言教育，豐富人類知識體系。

根據聯合國的統計，世界上每2周就有一種語言消失，全球6000種語言中有43％即將消逝。各地的公部門和教育體系所運用的語言大概就幾百種，而數位化領域所運用的語言更只有不到100種。

高金素梅指出，資本主義的全球化並沒有帶給地球繁榮，反而造成貧富差距的擴大，全球原住民族人口約有3.7億，佔世界人口的5％，而在全球最貧窮的人口當中，他們卻占了三分之一，這些原住民族分別代表著5000種不同的文化，所使用的語言佔了全球語種的絕大多數，他們擁有、佔有和使用著全球約22％的陸地資源，覆蓋了全球80％的物種，但氣候惡化、生態破壞，伴隨著教育資源的不足、對原住民族的歧視，使得人類知識體系，正經歷著一場浩劫。

高金素梅進一步指出，推動原住民族語言教育不只是對人類語種的消極保護而已，而是積極地豐富全人類的知識體系，並引用巴西民眾教育家巴勃羅．弗萊雷(Pablo Freire)的話說：「人接受教育的過程，必須是人對自身處境的覺悟過程，否則，得到知識的同時，就會重新落入體制的圈套。」

(中時 )